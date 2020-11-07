Украина осудила обстрел консульства Азербайджана в Харькове

https://static.news.ru/photo/d9ff8622-20fc-11eb-8802-fa163e074e61_660.jpg Фото: hk.npu.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел азербайджанского консульства Харькове.

Решительно осуждаем совершённый неизвестными лицами обстрел помещения почётного консульства Азербайджанской Республики в Харькове. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на Украине возьмут под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела азербайджанского консульства в Харькове. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. Он призвал всех, а особенно представителей диаспор, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу.

Консульство Азербайджана в Харькове обстреляли неизвестные. Инцидент произошёл в ночь на 7 ноября, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики. Там уточнили, что пострадавших нет. В МИД республики осудили инцидент. Там заверили, что намерены «взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом». Правоохранительные органы Харькова возбудили уголовное дело в связи с нападением на здание консульства, писал NEWS.ru.