Украина объявила об успешном блокировании «Северного потока — 2»

В настоящее время Украина успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток — 2№. Об этом заявил в ходе телемарафона, посвящённого вновь созданному празднику День единения, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока — 2» и будем продолжать это делать, — сказал премьер-министр.

Он также добавил, что российский газопровод якобы угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Ранее вице-премьер правительства России Александ Новак заявил, что запуск «Северного потока — 2» уже сегодня способен стабилизировать газовый рынок Европы. По его словам, основами стабильности в этой отрасли являются надёжное энергоснабжение, баланс источников энергии и отсутствие дискриминации традиционных секторов ТЭК.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток — 2» и найти альтернативные источники энергии.

«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год. Он тянется от берегов России по дну Балтийского моря к Германии. Строительсто продолжалось три года и было завершено в 2021 году. В настоящее время обе нитки газопровода заплнены техническим газом. Объект готов к вводу. При этом Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Компании необходимо провести реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января стало известно, что компания учредила в стране дочернее предприятие Gas for Europe GmbH. Оно станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода на территории Германии.