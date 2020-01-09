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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что хотел бы заключить с ЕС соглашение о свободной торговле.

Британский политик подчеркнул, что Лондон не станет продлевать переходный период после выхода из Евросоюза, пишет Bloomberg. Как ожидается, королевство покинет экономическое и политическое объединение 31 января, а переходный период продлится...