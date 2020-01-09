Основные версии крушения самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, это: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.
Об этом 9 января сообщили в СНБО Украины.
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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, передавал NEWS.ru.
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