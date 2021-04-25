Украина намерена перейти на новейшие ядерные реакторы

https://static.news.ru/photo/82df3fcc-a6df-11eb-b3f6-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: nbcnews.com

Украина планирует переход на новейшие ядерные реакторы, а также намерена локализовать их технологическое производство. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.

В июне 2019 года украинская компания «Энергоатом» сообщила о подписании соглашения о партнёрстве с американской компанией Holtec и Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности. В рамках этого договора предполагалось создать международный консорциум по внедрению в стране технологий SMR-160.

Владимир Зеленский отметил, что наша страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160, поскольку имеет цель локализовать технологическое производство для SMR-160 на Украине, — говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского президента.

По словам Зеленского, Украина намерена развивать собственную атомную энергетику для достижения энергетической безопасности и синхронизации национальной энергосистемы с системой Евросоюза.

Как сообщает «Энергоатом», малые модульные реакторы более безопасны в сравнении с традиционными реакторами. В качестве топлива они используют низкообогащённый уран.

В настоящее время на Украине работают четыре атомные электростанции, имеющие в общей сложности 15 энергоблоков. Запорожская АЭС, имеющая 6 энергоблоков, является крупнейшей в Европе.

Ранее пользователи в Болгарии осудили заявление представителей Запорожской АЭС о готовности взорвать станцию в случае наступления России.