В ближайшие несколько лет украинская энергосистема должна полностью отделиться от российской и белорусской. Это даст возможность для её интеграции с Европой, заявил замглавы правительства Украины Алексей Гончарук.
По его словам, «документы уже подписаны, просто надо над этим работать».
Надеемся, что в 2023 году объединение сетей — украинской и европейской — уже произойдёт. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать, — сказал Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
Решение «отрезаться от российской и белорусской» энергосистем он назвал историческим, отметив, что от этого уже никуда не деться.
Ранее, как писал NEWS.ru, 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло. Это может уменьшить счёт за отопление на 30%, считает Гончарук.