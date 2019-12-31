https://static.news.ru/photo/8eb2685e-2ba9-11ea-92c2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ближайшие несколько лет украинская энергосистема должна полностью отделиться от российской и белорусской. Это даст возможность для её интеграции с Европой, заявил замглавы правительства Украины Алексей Гончарук.

По его словам, «документы уже подписаны, просто надо над этим работать».

Надеемся, что в 2023 году объединение сетей — украинской и европейской — уже произойдёт. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать, — сказал Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».

Решение «отрезаться от российской и белорусской» энергосистем он назвал историческим, отметив, что от этого уже никуда не деться.

Ранее, как писал NEWS.ru, 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло. Это может уменьшить счёт за отопление на 30%, считает Гончарук.