https://static.news.ru/photo/373b9c90-2a72-11ea-8041-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Двадцать украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло. Это может уменьшить счёт за отопление на 30%, заявил премьер страны Алексей Гончарук.

К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов, — написал политик в Facebook.

Он также призвал власти других городов присоединиться к этой программе, чтобы платёжки у людей были меньше с января нового года.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что мощности АЭС страны принудительно снижены на 400 МВт. Причиной стал низкий спрос на электричество.