Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что мощности АЭС страны принудительно снижены на 400 МВт. Причиной стал низкий спрос на электричество.

Также к ограничениям выработки энергии привели тёплая погода, падение запросов промышленных предприятий и высокая выработка экологически чистых производств, написал он в Facebook.

Сегодня <...> было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт, — подчеркнул политик.

Ранее, как писал NEWS.ru, из-за несоответствия антитеррористической безопасности японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвёртого реакторов АЭС «Такахама».

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