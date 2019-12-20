Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что мощности АЭС страны принудительно снижены на 400 МВт. Причиной стал низкий спрос на электричество.
Также к ограничениям выработки энергии привели тёплая погода, падение запросов промышленных предприятий и высокая выработка экологически чистых производств,
Сегодня <...> было совершено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанций на величину 400 МВт, — подчеркнул политик.
Ранее, как писал NEWS.ru, из-за несоответствия антитеррористической безопасности японская энергетическая компания Kansai Electric Power остановит работу третьего и четвёртого реакторов АЭС «Такахама».
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