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Госдолг Франции в третьем квартале 2019 года вырос до 100,4% от величины ВВП страны, составив €2,415 млрд. Подобная ситуация сложилась впервые с 2017 года, по данным экспертов.

Власти прогнозировали показатель госдолга в 98,8% от ВВП на декабрь 2019 года, пишет La Tribune. Экономисты считают, что данная гипотеза ещё может оправдаться, так как к концу года соотношение обычно...