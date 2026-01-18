Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:41

Украина хочет заключить соглашение по безопасности на минималках

FT: Украина нацелена на рамочный договор по гарантиям с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина надеется подписать с американским лидером Дональдом Трампом предварительное соглашение по гарантиям безопасности после встречи в Давосе на текущей неделе, пишет Financial Times. Украинские чиновники утверждают, что полноценное соглашение оказалось слишком сложным для согласования.

До этого появилась информация, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер США Дональд Трамп планируют обсудить мирные переговоры по Украине на встрече в Давосе. В мероприятии также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 19 по 23 января.

Накануне в США для участия в переговорах, касающихся мирного плана, прибыл новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вместе с ним в составе делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. С американской стороны на встрече будут присутствовать трое, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

США
Украина
договоры
политика
