Украина готовит план на случай «широкомасштабного вторжения»

Девять сценариев обострения ситуации вокруг Украины, включая широкомасштабное вторжение, рассматривает Министерство обороны страны. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Я сейчас сюда приехал с совещания Министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того, что нас ожидает. На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, осуществлено планирование соответствующее, — сообщил он.

По словам Арестовича, в настоящее время Минобороны изучает влияние российско-белорусских учений «Запад-2021» на Украину, страны Балтии. Польшу. Киев намерен противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия — 2021», которые приходятся на активную фазу «Запада-2021».

«Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что Вооружённые силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооружённой агрессии по всем девяти сценариям», — отметил Арестович.

Самым вероятным сценарием при этом он назвал «широкомасштабное вторжение».

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