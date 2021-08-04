Украина готовит план на случай «широкомасштабного вторжения»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:02, 05 августа 2021
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
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Девять сценариев обострения ситуации вокруг Украины, включая широкомасштабное вторжение, рассматривает Министерство обороны страны. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал советник главы офиса президента Алексей Арестович.
Я сейчас сюда приехал с совещания Министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того, что нас ожидает. На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, осуществлено планирование соответствующее, — сообщил он.
По словам Арестовича, в настоящее время Минобороны изучает влияние российско-белорусских учений «Запад-2021» на Украину, страны Балтии. Польшу. Киев намерен противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия — 2021», которые приходятся на активную фазу «Запада-2021».
«Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что Вооружённые силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооружённой агрессии по всем девяти сценариям», — отметил Арестович.
Самым вероятным сценарием при этом он назвал «широкомасштабное вторжение».
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