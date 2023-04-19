Участник поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году убит под Артемовском Под Артемовском убит Александр Станков, участвовавший в поджоге Дома профсоюзов в Одессе

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тело солдата ВСУ в центре Артёмовска

Под Артемовском уничтожили украинского военнослужащего Александра Станкова, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщает издание Obozrevatel. Уточняется, что с начала спецоперации он принимал участие в боях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Боец получил несовместимое с жизнью ранение на Бахмутском (Артемовском. — NEWS.ru) направлении, — следует из текста.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана, футбольными фанатами, а также сторонниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов. В здании укрывались представители Антимайдана. Жертвами произошедшего стали 48 человек, они сгорели заживо. Более 250 пострадали.

Ранее стало известно, что экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна погиб в боях на Южном направлении в зоне проведения специальной военной операции. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он известен тем, что в 2015 году схватил действующего на тот момент премьер-министра Украины Арсения Яценюка за интимные места и попытался унести с трибуны Верховной рады. За это его исключили из фракции, но в скором времени он вернулся в ее ряды.