Генеральный викарий Рима Анджело Де Донатис получил положительный результат теста на коронавирус нового типа.
Ранее 66-летнего итальянского кардинала с температурой госпитализирован в римскую больницу «Джемелли».
Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия, — говорится в сообщении викариата.
Там отмечается, что у кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском,
Как писал NEWS.ru, глава католической церкви папа римский Франциск согласился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, призвавшем к глобальному перемирию на земле, чтобы помочь человечеству победить пандемию коронавируса нового типа (COVID-19).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен