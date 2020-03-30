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Генеральный викарий Рима Анджело Де Донатис получил положительный результат теста на коронавирус нового типа.

Ранее 66-летнего итальянского кардинала с температурой госпитализирован в римскую больницу «Джемелли».

Общее состояние прелата удовлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия, — говорится в сообщении викариата.

Там отмечается, что у кардинала не было в последнее время личных контактов с Папой Римским Франциском, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава католической церкви папа римский Франциск согласился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, призвавшем к глобальному перемирию на земле, чтобы помочь человечеству победить пандемию коронавируса нового типа (COVID-19).