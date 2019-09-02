https://static.news.ru/photo/b2ba8026-cdab-11e9-b2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anja Cord/www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Более 15 тысяч человек в немецком Ганновере пришлось эвакуировать из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны.

Как сообщает «Ридус» , боеприпас весом в 500 кг нашли на территории строительной площадки днём, 2 сентября. Бомба находится в яме, что затрудняет работы по её обезвреживанию.

Экстренные службы были вынуждены эвакуировать людей из двух ближайших школ, отеля, дома престарелых и зоопарка. Временное убежище для эвакуированных организовали в одном из городских спортзалов. В районе обнаружения снаряда остановлено движение поездов метро.

Городские власти также приняли решение отменить концерт британского музыканта Роджера Ходжсона.

Жителям американских штатов Южная Каролина и Джорджия пришлось эвакуироваться из-за надвигающегося урагана «Дориан», передавал News.ru. В той или иной мере стихия повлияла на жизни около 20 млн человек.