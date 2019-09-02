Более 15 тысяч человек в немецком Ганновере пришлось эвакуировать из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны.
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Экстренные службы были вынуждены эвакуировать людей из двух ближайших школ, отеля, дома престарелых и зоопарка. Временное убежище для эвакуированных организовали в одном из городских спортзалов. В районе обнаружения снаряда остановлено движение поездов метро.
Городские власти также приняли решение отменить концерт британского музыканта Роджера Ходжсона.
Жителям американских штатов Южная Каролина и Джорджия пришлось эвакуироваться из-за надвигающегося урагана «Дориан», передавал News.ru. В той или иной мере стихия повлияла на жизни около 20 млн человек.