«Ты нам не друг»: Байден разозлил Британию неудобной правдой о стране Байден разозлил помощника Тэтчер, напомнив о притеснении ирландцев Британией

Советник экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гарднер раскритиковал президента США Джо Байдена за высказывание о систематическом притеснении ирландцев Лондоном. Ранее Байден в ходе визита на Ближний Восток сравнил историю народов Ирландии и Палестины. По мнению Гарднера, которое он поделился в своем Twitter-аккаунте, утверждение Байдена было чересчур резким.

Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США — не друг Великобритании, — написал Гарднер.

Коренные жители Ирландии подвергались гонениям со стороны англичан в течение восьми веков. Порой противостояние двух народов приводило к геноциду ирландского населения со стороны Лондона. С 1649 по 1653 годы лорд-протектор Англии Оливер Кромвель подавлял мятежные настроения в Ирландии, погубив почти половину жителей острова.

Ранее Байден допустил очередную оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).