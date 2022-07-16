Байден опростоволосился, говоря о действиях военных США на Ближнем Востоке Байден заявил, что чтит «эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке, — сказал Байден.

Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Популярность в интернете получило видео, на котором Байден после своего выступления повернулся в сторону и пожал руку пустоте. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого в шутку предположил, что Байден просто хотел извиниться перед Владимиром Путиным за свои действия и таким образом репетировал будущий разговор.