Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).
Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке, — сказал Байден.
Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.
Популярность в интернете получило видео, на котором Байден после своего выступления повернулся в сторону и пожал руку пустоте. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого в шутку предположил, что Байден просто хотел извиниться перед Владимиром Путиным за свои действия и таким образом репетировал будущий разговор.