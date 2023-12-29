Туска заподозрили в намерении сократить оборонный бюджет Польши

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Дональд Туск

Польская оппозиция обвиняет недавно пришедшее к власти правительство Дональда Туска в намерении сократить оборонный бюджет. К этому привели заявления польского премьера, что Южная Корея не соглашается кредитовать поставки вооружений в Польшу, передает РИА Новости.

В оппозиции считают, что такие заявления могут привести Варшаву к отказу от контрактов. В частности, страна закупает у Сеула танки и САУ.

Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич объявил о начале процедуры ликвидации государственных СМИ. Такое решение принято после указа президента страны Анджея Дуды о прекращении финансирования этих организаций.

Отмечается, что ликвидация государственных СМИ позволит сохранить их деятельность, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за прекращения финансирования. По словам Сенкевича, владелец в любой момент может остановить этот процесс.

До этого парламентская комиссия по предложению нового премьер-министра Польши Дональда Туска отправила в отставку руководителей всех пяти спецслужб страны. В частности, речь идет о Центральном антикоррупционном бюро, Агентстве разведки, Службе военной разведки, Службе военной контрразведки и Агентстве внутренней безопасности.