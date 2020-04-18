Турчинов рассказал, что мешает работать «ракетному щиту» Украины

https://static.news.ru/photo/0acb7f4c-8141-11ea-aa23-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов Фото: Олександр Турчинов/facebook.com

«Ракетный щит» Украины в настоящее время не может работать из-за проблем с системным финансированием и государственными заказами. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

По словам мужчины, именно он стоял за созданием «ракетного щита» Украины и контролировал работу по реализации этой инициативы. Турчинов признаётся: для него построение ракетной программы страны было личным приоритетом.

Украинские крылатые ракеты могут надёжно защищать побережье и уничтожать любую морскую цель в Чёрном море. При этом сейчас в стране существуют проблемы с системным финансированием и госзаказами, без чего ракетная программа не может работать, — приводит слова Турчинова РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия является «колоссом на глиняных ногах», который унаследовал от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». Именно это поможет Украине вернуть Крым и Донбасс, заявил Турчинов.