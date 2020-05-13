Трёхсторонняя контактная группа проведёт заседание в режиме видеосвязи

https://static.news.ru/photo/ae1d649a-9531-11ea-ab58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины намерены провести в формате видеоконференции. Оно состоится 22 мая 2020 года.

Темами предыдущей конференции стали обмен удерживаемыми лицами, участки разведения, а также прочие аспекты по «формуле Штайнмайера», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru информировал, что президент Украины Владимир Зеленский официально назначил министром обороны страны Андрея Тарана. Новый глава оборонного ведомства в 2015 году несколько месяцев работал в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.