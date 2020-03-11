Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил министром обороны страны Андрея Тарана. Это стало логическим продолжением кадровых перестановок, начавшихся в украинском кабмине в этом месяце. В данном случае цель лидера — не только обновить состав правительства, но, очевидно, и продвинуться в решении конфликта в Донбассе.

Таран сменил Андрея Загороднюка, занимавшего пост руководителя Минобороны Украины лишь немногим более полугода — с августа 2019-го. Новый глава ведомства, в отличие от своего предшественника, военный в отставке, и это важный аспект в его назначении.

Министром обороны должен быть, согласно натовским стандартам, гражданский человек, но у нас идёт война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны, — объяснил своё решение Зеленский.

Верховная рада одобрила назначение Тарана министром ещё 4 марта, в его 65-й день рождения. По словам Зеленского, данное решение было согласовано с начальником Генштаба Русланом Хомчаком.

Новый глава оборонного ведомства в 2015 году несколько месяцев работал в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, после чего входил в состав украинского представительства Трёхсторонней контактной группы в рамках Минского процесса. В 2016-м он был уволен в запас в звании генерал-лейтенанта, а в 2019-м возглавил предвыборный штаб лидера проевропейской партии «Сила и честь» Игоря Смешко, баллотировавшегося в президенты, но занявшего в итоге лишь шестое место.

На посту руководителя Минобороны Таран, по его собственным словам, намерен заняться обеспечением боеготовности Вооружённых сил Украины (ВСУ) для предотвращения ими любых актов агрессии извне, разработать целостную программу по закупке иностранных вооружений и развитию украинских, а также добиться того, чтобы инфраструктура ВСУ была совместима с натовской.

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Разумеется, министру придётся непосредственно участвовать и в разрешении конфликта в Донбассе. Свободно владеющий английским языком Таран, по всей вероятности, будет в большей степени участвовать в переговорном процессе, чем в организации боевых действий «на земле». Как напомнил в разговоре с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, роль главы Минобороны на Украине отличается от российской, поскольку здесь проведена реформа по концепции НАТО.