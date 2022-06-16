Трасс призвала Киев и Москву к переговорам Глава МИД Британии Трасс призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией

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Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс

Запад должен поддержать Украину в переговорах с Россией о прекращении конфликта, усилив позицию Киева, а также задействовав страны Балтии и Польшу, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, сообщает ТАСС. По ее словам, нельзя допустить «умиротворения» Москвы.

Мы также должны подержать Украину в переговорах. Пока что Россия демонстрировала, что не настроена на серьезные переговоры. Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились, — заявила она.

Трасс добавила, что на уровне G7 и НАТО нужно cделать вcе возможное, чтобы «на руках у Украины были самые лучшие карты». Онa подчеркнула, что Киев «может и обязан победить», а Лондон никогда не отойдет от своих обязательств пeред ним, «как бы долго не длился конфликт».

Ранее Трасс заявила, что западные страны никогда не смогут чувствовать себя спокойно, если Россия одержит победу в конфликте на Украине. Она добавила, что действия РФ «не только направлены против украинского народа, но и свободы, суверенитета и верховенства права на Западе».