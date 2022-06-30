Трасс призвала игнорировать заявления России о последствиях расширения НАТО Трасс призвала игнорировать «российскую риторику» об ответных мерах на расширение НАТО

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Лиз Трасс

НАТО не следует принимать во внимание «российскую риторику» об ответных мерах на расширение Альянса на Восток и поставки оружия Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News. По ее словам, необходимо продолжать оказывать военную поддержку Киеву, усиливая при этом санкционное давление на Москву.

Путин называл красной линией и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и поставки оружия Украине странами Запада, однако это лишь риторика. Нам нужно игнорировать риторику и, наоборот, делать все, что мы можем, чтобы помочь Украине, — сказала Трасс.

Она добавила, что если Запад перестанет давить на Москву и помогать Киеву, угроза европейской безопасности в будущем станет намного сильнее. Также глава дипведомства напомнила, что оборонные бюджеты стран-членов Североатлантического альянса должны составлять как минимум 2% от их ВВП.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Швеция и Финляндия могут вступать в НАТО, если хотят. Однако в случае появления на их территориях военной инфраструктуры Альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально, отметил он на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.