Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одна из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта продолжается во Франции. Протесты превзошли по продолжительности забастовку железнодорожников 1986–1987 гг., которая длилась 28 дней. Очередные переговоры между властями страны и профсоюзами — организаторами протестов запланированы на 7 января.

2 января во Франции не вышла на маршруты половина высокоскоростных поездов, сообщили на госпредприятии SNCF, управляющем железными дорогами.

Французские железнодорожники бастуют против планов властей по реализации пенсионной реформы уже 29-й день подряд, сообщает агентство Associated Press.

Нынешняя забастовка стала самой продолжительной акцией протеста работников железнодорожного транспорта с мая 1968 года, по данным BBC.

Эммануэль Макрон по-прежнему не отказывается от планов реализации пенсионной реформы, но призывает правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции отказался от пенсии под натиском протестов.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях