Одна из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта продолжается во Франции. Протесты превзошли по продолжительности забастовку железнодорожников 1986–1987 гг., которая длилась 28 дней. Очередные переговоры между властями страны и профсоюзами — организаторами протестов запланированы на 7 января.
2 января во Франции не вышла на маршруты половина высокоскоростных поездов, сообщили на госпредприятии SNCF, управляющем железными дорогами.
Французские железнодорожники бастуют против планов властей по реализации пенсионной реформы уже 29-й день подряд,
Нынешняя забастовка стала самой продолжительной акцией протеста работников железнодорожного транспорта с мая 1968 года,
Эммануэль Макрон по-прежнему не отказывается от планов реализации пенсионной реформы, но призывает правительство Франции найти компромисс в диалоге с профсоюзами.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции отказался от пенсии под натиском протестов.
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