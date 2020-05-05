Times: число погибших от COVID-19 в Британии в два раза больше официального

https://static.news.ru/photo/1082b538-8ecd-11ea-a39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналисты газеты The Times провели собственные расчёты смертности от коронавируса в Великобритании. По их данным, число погибших выше официального в два раза.

Сотрудники СМИ использовали в качестве основы для расчётов информацию Национальной статической службы, говорится на сайте газеты. Так, за неделю 18–24 апреля смертность на территории королевства превышает средний показатель на 11 539 случаев.

Авторы материала объединили эти данные с информацией о небольшом снижении в течение недели 11–17 апреля и рост погибших постояльцев домов престарелых. Они исключили среднюю смертность за последние пять лет и выяснили, что число летальных исходов на территории страны составляет 55,7 тысячи.

Согласно данным Министерства здравоохранения Великобритании, зафиксировано 28,7 тысячи смертей.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что выяснение причин возникновения коронавируса нового типа должно быть проведено после того, как мир справится с пандемией вызываемого им заболевания. По его словам, сейчас домыслы о том, стоял ли за вспышкой коронавируса Китай или кто-то ещё, не помогут в борьбе против COVID-19.