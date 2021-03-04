Тихановская призналась, что поедет в Швейцарию из-за Лукашенко

https://static.news.ru/photo/19b43238-7d12-11eb-9f19-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Heikki Saukkomaa via imago-images.de/Global Look Press

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объяснила журналистам цель своей поездки в Швейцарию, которая пройдёт с 7 по 10 марта.

Мы хотим как можно точнее выяснить, какие активы находятся в Швейцарии — у самого Лукашенко, его семьи и его помощников, ответственных за насилие и преступления, — заявила Тихановская в интервью Tagesanzeiger.

Она пояснила, что диктаторы часто прячут деньги в Швейцарии. Тихановская подчеркнула, что ей нужна помощь швейцарского правительства для оказания политического давления на Лукашенко. По её словам, часть активов белорусского лидера заморожена.

Кроме поиска денег Лукашенко она планирует посетить фестиваль фильмов о правах человека в Женеве, встретиться с представителями ООН, а также повидать семью Натальи Херш, которая был приговорена в Белоруссии к 2,5 года тюрьмы за нападение на сотрудника милиции.

Швейцарские власти в декабре 2020 года ввели санкции против Лукашенко вслед за Европейским союзом. Политику нельзя въезжать в страну, его активы в стране, если они, конечно, есть, заморожены.

Как писал NEWS.ru, Тихановская рассказала о неудачных попытках установить контакт с российскими властями. По её словам, ей никто не ответил. Тихановская подчеркнула, что оппозиция Белоруссии хотела бы обсудить возможность сотрудничества с Москвой, но Кремль поддерживает лишь Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборах, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают итоги голосования сфальсифицированными.