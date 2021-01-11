Таможня в Нидерландах изъяла бутерброды у британских водителей из-за Brexit

https://static.news.ru/photo/4f91ccb0-549c-11eb-ab64-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Сотрудники таможни Нидерландов конфисковали у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя своё решение тем, что после Brexit британцам не разрешается ввозить в страны ЕС ряд продуктов.

Кадры с изъятием еды показали на голландском ТВ. Видно, как таможенники объясняют прибывающим, что им запрещено ввозить такие продукты, «как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».

Один из водителей, который в дорогу запасся бутербродами с ветчиной, спросил, можно ли ему оставить хотя бы хлеб. Однако таможенники ответили отказом.

Нет, всё будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль, — сказал один из сотрудников.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB — OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021

Как писал NEWS.ru, 1 января Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit, одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами. Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».