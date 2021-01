Таможня в Нидерландах изъяла бутерброды у британских водителей из-за Brexit

Кадры с изъятием еды показали на голландском ТВ. Видно, как таможенники объясняют прибывающим, что им запрещено ввозить такие продукты, «как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».

Один из водителей, который в дорогу запасся бутербродами с ветчиной, спросил, можно ли ему оставить хотя бы хлеб. Однако таможенники ответили отказом.