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Европа

Таможня в Нидерландах изъяла бутерброды у британских водителей из-за Brexit

08:58, 12 января 2021 68
Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Сотрудники таможни Нидерландов конфисковали у прибывших из Великобритании водителей бутерброды с ветчиной, объясняя своё решение тем, что после Brexit британцам не разрешается ввозить в страны ЕС ряд продуктов.

Кадры с изъятием еды показали на голландском ТВ. Видно, как таможенники объясняют прибывающим, что им запрещено ввозить такие продукты, «как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».

Один из водителей, который в дорогу запасся бутербродами с ветчиной, спросил, можно ли ему оставить хотя бы хлеб. Однако таможенники ответили отказом.

Нет, всё будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль, — сказал один из сотрудников.

Как писал NEWS.ru, 1 января Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit, одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами. Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».

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