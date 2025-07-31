Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей

Заявления Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о переводе обучения бойцов под землю призваны отвлечь внимание граждан от провалов украинской армии, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Также, по его словам, Сырский пытается создать иллюзию заботы о солдатах.

Это демагогическое заявление, призванное отвлечь украинцев от неудач, которые они терпят в последнее время — это и отступление от Часова Яра, и потери личного состава в Сумской области, и гибель большого количества новобранцев на полигоне [в Черниговской области]. Это заявление призвано создать иллюзию, что Сырский заботится о жизнях солдат. Если бы он заботился, то не держал бы военнослужащих на передовой, запрещая им отступать в самых критических и тяжелых ситуациях. Не использовал бы заградотряды, чтобы удерживать их в окопах, — подчеркнул Кнутов.

Военэксперт отметил, что у ВСУ нет возможности организовать обучающий процесс под землей. По его словам, на Украине нет подземных учебных центров.

Подземные города и подземные учебные центры на Украине отсутствуют. Единственное, они могут использовать какие-то брошенные советские предприятия, где имеются неиспользуемые подземные цеха, попытаться как-то приспособить их для проведения занятий личного состава. Но в любом случае это будут тренировки совсем в других условиях, и они не будут должным образом готовить личный состав к тем условиям, с которыми военнослужащие Украины столкнутся на поле боя, — заключил Кнутов.

Ранее Сырский распорядился максимально перевести подготовку личного состава в подземные укрытия. Об этом он заявил на рабочем совещании по вопросам обучения военнослужащих.