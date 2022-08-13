Сухогруз с семенами подсолнечника отошел от берегов Украины

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Сухогруз Thoe, на борту которого находится 2,9 тысячи тонн семян подсолнечника, вышел из порта в Черноморске, о чем свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic. Расчетное время прибытия корабля в Турцию составляет 1 день и 15 часов.

Отмечается, что сухогруз передвигается под флагом Маршалловых Островов. Он прибудет в турецкий порт Текирдаг 15 августа.

Утром 7 августа из украинских портов вышли четыре судна, груженные 170 тысячами тонн зерна. В администрации морских портов Украины отметили, что три сухогруза вышли из Черноморска и еще один — из Одессы. В Минобороны Турции пояснили, что суда Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind следуют в турецкие города Искендерун и Стамбул, а также в Италию и Китай. Они везут подсолнечник, кукурузу и подсолнечное масло.

Ранее в Киеве заявили, что планируют задействовать ежемесячно свыше 100 судов для безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного. Предполагается транспортировать от трех миллионов тонн агропродукции в месяц.