Суд в Вене разрешил взыскать в пользу «Нафтогаза Украины» активы России

Австрийский суд разрешил взыскать российские активы на сумму более €120 млн (11 млрд рублей) в пользу «Нафтогаза Украины», сообщает пресс-служба компании. Решение принято в рамках дела о компенсации за утрату активов компании в Крыму.

Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает €120 млн, — говорится в заявлении.

Суд Вены выдал разрешение на принудительное исполнение арбитражного решения, по которому Россия должна выплатить «Нафтогазу» более $5 млрд. Ранее Верховный суд Нидерландов подтвердил законность этого решения, отклонив кассацию российской стороны.

Ранее Центробанк сообщил о новом рекорде международных резервов России, которые за неделю с 18 по 25 июля выросли на 1,7%, до $695,5 млрд (5,5 трлн рублей). Увеличение на $11,8 млрд произошло преимущественно за счет положительной переоценки. Предыдущий максимум в $687,7 млрд был зафиксирован в конце июня, превзойдя рекорд от 9 мая.