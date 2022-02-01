Суд в Норвегии отказал Брейвику в УДО

Норвежский суд отказал Андреасу Брейвику в условно-досрочном освобождении. Ранее Брейвик был приговорён к 21 году лишения свободы за убийство 77 человек 22 июля 2011 года, об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Риск насилия реален и равен тому, когда Брейвику ранее был вынесен первый приговор, — заявил окружной суд в норвежском городе Телемарк.

В 2011 году Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего расстрелял гостей и сотрудников международного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинство его жертв были подростками, самым младшим исполнилось 14 лет. В 2012 году суд приговорил его к заключению под стражу на 21 год.

Брейвик подал прошение о досрочном освобождении осенью 2020 года, после истечения минимально допустимого срока его пребывания в тюрьме по приговору. Согласно норвежским законам, заключённый имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура выразила протест, заявив, что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор сохраняются.

Ранее сообщалось, что двое выживших при массовом расстреле, устроенном Брейвиком, войдут в новое правительство Норвегии. Как сообщает FA News, Тоннье Бренна займёт пост министра образования, а Ян Кристиан Вестре возглавит Министерство торговли и промышленности.