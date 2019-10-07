Сессионный суд Шотландии не стал удовлетворять требование противников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit. Инстанция позволила политику вывести страну из Евросоюза без заключения сделки с Брюсселем.
Истцы требовали обязать Джонсона продлить сроки Brexit в случае отсутствия соглашения до 19 октября 2019 года. Они уверены, что премьер может не прислушаться к мнению парламента и попытаться покинуть ЕС 31 октября, в связи с чем ему нельзя верить.
Судья, в свою очередь, заключил, что принудительные меры по отношению к правительству и его главе не требуются, передаёт «
Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Джонсону с призывом как можно скорее обсудить условия сделки по Brexit с переговорщиком Евросоюза. Британский премьер изложил свои предложения по Brexit французскому лидеру во время телефонного разговора.
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