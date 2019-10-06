https://static.news.ru/photo/1a5827e8-e84a-11e9-b9c8-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон и Эммануэль Макрон Фото: Jack Chan/Chine Nouvelle/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с призывом как можно скорее обсудить условия сделки по Brexit с переговорщиком Евросоюза Мишелем Барнье.

Анонимный чиновник французской президентской администрации рассказал об этом Reuters . По словам источника, Джонсон изложил свои предложения по Brexit Макрону во время телефонного разговора. Глава Пятой республики в ответ призвал британского премьера немедленно обсудить сказанное с командой Барнье, чтобы понять, является ли сделка возможной и соблюдает ли она принципы ЕС.

3 октября, как передавал News.ru, Европарламент выпустил специальное обращение, в котором заявил, что отвергнет план Бориса Джонсона по Brexit. Представители ЕП отметили, что предложения Великобритании «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима «бэкстоп». Термином «бэкстоп» (backstop) обозначается режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.