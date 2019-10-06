Французский президент Эммануэль Макрон обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с призывом как можно скорее обсудить условия сделки по Brexit с переговорщиком Евросоюза Мишелем Барнье.
Анонимный чиновник французской президентской администрации рассказал об этом
3 октября, как передавал News.ru, Европарламент выпустил специальное обращение, в котором заявил, что отвергнет план Бориса Джонсона по Brexit. Представители ЕП отметили, что предложения Великобритании «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима «бэкстоп». Термином «бэкстоп» (backstop) обозначается режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.
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