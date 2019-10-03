Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Европарламент (ЕП) не одобрит предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку оно не решает имеющиеся проблемы.

Как передаёт ТАСС, переговорная группа ЕП по Brexit выпустила специальное сообщение по этому поводу. Представители Европарламента отметили, что предложения Великобритании от 2 октября «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима «бэкстоп».

Термином «бэкстоп» (backstop) обозначается режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Ранее, как сообщал News.ru, представители оппозиционных партий собрались заставить Бориса Джонсона отсрочить Brexit. Лидеры оппозиции проведут встречу в офисе Лейбористской партии и обсудят изменения законодательства, чтобы обязать премьера запросить Брюссель о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая описывает процесс выхода государств-членов из ЕС.

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