https://static.news.ru/photo/a848ab12-e5e4-11e9-a522-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Европарламент (ЕП) не одобрит предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку оно не решает имеющиеся проблемы.

Как передаёт ТАСС , переговорная группа ЕП по Brexit выпустила специальное сообщение по этому поводу. Представители Европарламента отметили, что предложения Великобритании от 2 октября «не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима «бэкстоп».

Термином «бэкстоп» (backstop) обозначается режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Ранее, как сообщал News.ru, представители оппозиционных партий собрались заставить Бориса Джонсона отсрочить Brexit. Лидеры оппозиции проведут встречу в офисе Лейбористской партии и обсудят изменения законодательства, чтобы обязать премьера запросить Брюссель о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая описывает процесс выхода государств-членов из ЕС.