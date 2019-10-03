Европарламент (ЕП) не одобрит предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку оно не решает имеющиеся проблемы.
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Термином «бэкстоп» (backstop) обозначается режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.
Ранее, как сообщал News.ru, представители оппозиционных партий собрались заставить Бориса Джонсона отсрочить Brexit. Лидеры оппозиции проведут встречу в офисе Лейбористской партии и обсудят изменения законодательства, чтобы обязать премьера запросить Брюссель о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая описывает процесс выхода государств-членов из ЕС.
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