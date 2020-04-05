Суд отправил сербского футболиста под домашний арест за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/60799626-774c-11ea-abf9-fa163e074e61_660.jpg Александар Прийович Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

В Белграде задержан футболист сборной Сербии Александар Прийович за нарушение в условиях пандемии коронавируса комендантского часа, который действует с 17:00 до 05:00.

Об этом сообщает Associated Press. По его данным, суд приговорил 29-летнего мужчину к трём месяцам домашнего ареста. Он признал свою вину, наказание оспаривать не стал. При этом по сербскому законодательству за нарушение комендантского часа гражданам грозит до трёх лет тюрьмы.

На сегодняшний день Сербия полностью закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране прекращено междугородное сообщение и введён комендантский час.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число жертв коронавируса в Сербии превысило 50 человек, общее число больных составило 1908. Об этом сообщили медики на пресс-конференции в правительстве.