Суд отправил сербского футболиста под домашний арест за нарушение карантина

В Белграде задержан футболист сборной Сербии Александар Прийович за нарушение в условиях пандемии коронавируса комендантского часа, который действует с 17:00 до 05:00.
Об этом
На сегодняшний день Сербия полностью закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране прекращено междугородное сообщение и введён комендантский час.
Ранее NEWS.ru писал о том, что число жертв коронавируса в Сербии превысило 50 человек, общее число больных составило 1908. Об этом сообщили медики на пресс-конференции в правительстве.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен