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Суд Евросоюза обязал Польшу платить по €1 млн каждый день

16:26, 27 октября 2021
Суд Евросоюза обязал Польшу платить по €1 млн каждый день Фото: pixabay.com
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Европейский суд юстиции обязал польские власти выплачивать каждый день по €1 млн из-за отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. В ЕС считают, что палата может повлиять на независимость судей.

Из-за отказа приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда, Польше предписывается выплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн, — говорится в распоряжении.

Заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета написал в Twitter, что это решение игнорирует конституцию страны и вердикты Конституционного суда.

Это следующий этап операции, призванной отобрать у Польши право влияния на устройство нашего государства. Это узурпация и шантаж, — отметил он.

Европейский суд требует от властей Польши упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, так как она имеет право отстранять от работы судей, что может угрожать их независимости и беспристрастности. 27 января ЕС дал Польше месяц на устранение этой проблемы, но страна отказалась менять судебную систему.

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