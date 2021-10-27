Суд Евросоюза обязал Польшу платить по €1 млн каждый день

Фото: pixabay.com

Послы Германии и Франции в России Геза Андреас фон Гайр и Пьер Леви заявили, что через 30 лет Россия сможет поставлять по «Северному потоку — 2» водород, а Москва станет площадкой для «зелёного финансирования». Об этом они написали в статье «"Зелёное" будущее — хорошее будущее», приуроченной к конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-26), материал опубликован в РБК.

Кузбасс из угольного месторождения превратился в регион науки и «зелёной» промышленности; «зелёный» водород течёт по трубам «Северного потока — 2», снабжающего Европу климатически нейтральной энергией, — говорится в статье. Послы...