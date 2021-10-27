Суд Евросоюза обязал Польшу платить по €1 млн каждый день
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
16:26, 27 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Европейский суд юстиции обязал польские власти выплачивать каждый день по €1 млн из-за отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. В ЕС считают, что палата может повлиять на независимость судей.
Из-за отказа приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда, Польше предписывается выплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн, — говорится в распоряжении.
Заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета написал в Twitter, что это решение игнорирует конституцию страны и вердикты Конституционного суда.
Это следующий этап операции, призванной отобрать у Польши право влияния на устройство нашего государства. Это узурпация и шантаж, — отметил он.
Европейский суд требует от властей Польши упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, так как она имеет право отстранять от работы судей, что может угрожать их независимости и беспристрастности. 27 января ЕС дал Польше месяц на устранение этой проблемы, но страна отказалась менять судебную систему.