https://static.news.ru/photo/0e832b50-c03d-11e9-b4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Суд Берлина 16 августа принял сторону Государственного кафедрального хора мальчиков, который отказался принять в свои ряды 9-летнюю девочку.

Право на свободу творчества превалирует в решении хора отказать девочке, — цитирует решение суда телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg .

По словам судьи, звучание хора имеет приоритет перед желанием истицы.

Как ранее писал News.ru, необычный гендерно-музыкальный скандал разгорелся в Германии. Там сторонница всеобщего равноправия подала в суд на Государственный кафедральный хор мальчиков. Она недовольна тем, что туда не приняли её дочь.

До сих пор в одно из старейших музыкальных учреждений Берлина принимали только мальчиков, и никого это обстоятельство не смущало и не беспокоило. Более того, родителям девочек не приходило в голову устроить туда своих дочерей. Активная немка стала первой.

В Государственном кафедральном хоре, где не ожидали такого напора, попытались объяснить, что дело вовсе не в половой принадлежности, а в тональности девичьего голоса, который не отвечает звучанию хора мальчиков. Кроме того, приёмная комиссия усомнилась в мотивации самой юной вокалистки.