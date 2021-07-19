Строившее «Северный поток — 2» судно покинуло датские воды

Судно «Академик Черский» покинуло воды Дании, где строило «Северный поток — 2», и приступило к укладке 2,6-километрового участка второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic.

Российское судно покинуло воды Дании в ночь с 18 на 19 июля. В настоящее время оно находится в немецких водах. При этом судно «Фортуна» остаётся в датских водах. В пресс-службе Nord Stream 2 AG отметили, что все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящий момент продолжается его строительство, проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее депутат Верховной рады Олег Дунда заявил, что Украина проиграла войну с «Северным потоком — 2 » из-за того, что правительство совершило ряд ошибок. По его словам, Украина должна признать, что эта битва была проиграна ещё пять лет назад. Кроме того, Киев при обсуждении газовых проектов с Германией и Францией не учитывал общественное мнение местных жителей в этих странах, отметил политик.