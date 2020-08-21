Страны Северной Европы закрываются из-за опасений второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/1dd82d8c-e402-11ea-aa61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/GlobalLookPress

Страны Северной Европы из-за опасения второй волны коронавирусной инфекции закрывают и ограничивают въезд для иностранцев.

Среди стран, вводящих ограничения: Финляндия, Исландия, Норвегия. Они решили ввести ограничительные меры на въезд, потому что считают слишком непредсказуемой ситуацию с распространением COVID-19, сообщает «Известия».

В Финляндии и Норвегии расширили список стран, люди, пребывающие из которых, должны пройти карантин, а Исландия ввела карантин почти для всех иностранцев.

Так, Финляндия добавила ограничения для Дании, Кипра, Греции, Германии, Ирландии, Мальты, Норвегии, Исландии и Сан-Марино. Ограничения вступят в силу с 24 августа 2020 года. Отмечается, что для россиян ограничения будут действовать до 8 сентября 2020 года.

В Норвегии ввели ограничения для Швеции, Дании, Кипра, Исландии, Нидерландов, Польши и Мальты. Граждане этих стран должны провести на карантине 10 дней.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что предугадать ситуацию с распространением второй волны коронавирусной инфекции невозможно и многое будет зависеть от ограничительных мер, которые введут страны.

Течение пандемии в первую и любую последующую волну определят шаги отдельных стран. Если мы не будем использовать, то окно возможностей, которое даёт физическое дистанцирование, изоляция и карантинные меры, позволяющие ясно понять, где находится вирус и как он распространяется, заболевание может начать распространяться с новой силой, — привели сообщение ВОЗ «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, на территории Швейцарии за прошедшие сутки выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры свидетельствуют о самом большом приросте числа заболевших за последние четыре месяца. Отмечается, что темпы заболеваемости снова совершили скачок в конце июня. Врачи утверждают, что это связано со смягчением мер самоизоляции.