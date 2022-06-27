Стало известно, сколько денег в G7 направили на поддержку Киева в 2022 году Страны G7 перечислили $29,5 млрд на поддержку Украины в 2022 году

Фото: White House/Global Look Press

Запланированная и уже предоставленная странами G7 бюджетная поддержка Киеву в 2022 году составила $29,5 млрд, говорится в коммюнике по итогам саммита стран «Большой семерки». При этом дополнительная финансовая помощь государственным и частным предприятиям Украины через Европейский банк реконструкции и развития и структуры Всемирного банка составит $3,5 млрд.

На сегодняшний день мы готовы предоставить или уже предоставили до $29,5 млрд, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования бюджета, — сообщили лидеры G7.

Ранее Bloomberg написал, что лидеры стран «Большой семерки» обязуются оказывать Киеву бессрочную поддержку по защите от России. Авторы статьи добавили, что члены Североатлантического альянса обеспокоены затягиванием конфликта на Украине, а ряд стран, включая Германию и Францию, поддерживают прекращение огня путем переговоров.