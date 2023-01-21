Страны Балтии потребовали от ФРГ срочно передать танки Украине

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Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу опубликовали в Twitter призыв к властям ФРГ срочно поставить Украине танки Leopard 2. По мнению политиков, Берлин должен принять такое решение ради скорейшего восстановления мира в Европе.

Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия, как ведущая европейская держава, несет особую ответственность в этом отношении, — написали министры.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала вопрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр пояснил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить.

Тем не менее, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ пройдут курсы подготовки по управлению танками Leopard 2. Он выразил надежду на то, что вопрос поставок Киеву этих боевых машин в итоге будет решен положительно. К тому моменту украинские военные научатся ими управлять.