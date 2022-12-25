«Страна.ua»: на улицах Украины возобновилась раздача повесток

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

На Украине местным жителям вновь начали раздавать повестки о мобилизации, сообщает «Страна.ua». На видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания, очевидец утверждает, что украинские военные раздают повестки на улицах Днепра, рядом с местным рынком.

Ходят вручают по рынку повестки, возле рынка, — сообщил очевидец.

Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что Минобороны Украины отдало приказ мобилизовать 35 тысяч человек в Херсонской и Харьковской областях. Он уточнил, что в Херсонской области «насильственной» мобилизации подлежат 15 тысяч местных жителей, а в Харькове — 20 тысяч.

Президент России Владимир Путин ранее заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, что призванного в ВС РФ резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации были призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.