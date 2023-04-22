Сторонники ПЦУ захватили храм под Киевом и надругались над Библией УПЦ: сторонники ПЦУ захватили храм в селе Требухове под Киевом и надругались над Библией

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Сторонники Православной церкви Украины заявились в Покровский храм Украинской православной церкви в селе Требухове Киевской области и совершили кощунственные действия над Библией, сообщает пресс-служба УПЦ. Злоумышленники забрали всю церковную литературу и увезли в неизвестном направлении.

22 апреля 2023 года группировки агрессивных сторонников ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухова Киевской области совершили кощунственные действия над Библией и другой церковной литературой. Кощунники вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили их в машину и продолжили говорить разные кощунственные слова относительно этих книг, — говорится в сообщении УПЦ.

19 апреля на территорию Киево-Печерской лавры пришли вооруженные сотрудники полиции, заблокировавшие вход в обитель. Судя по опубликованным в Сети кадрам, в заповедник нагрянули десантники. По данным информационно-просветительского отдела канонической УПЦ, верующие с иконами в руках встретили правоохранителей пасхальным песнопением «Христос воскресе».

Ранее Минкульт Украины уведомил лавру о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко при этом предлагал послушникам остаться при условии их перехода в раскольническую ПЦУ.