Житель Великобритании Роберт Уэйтон, родившийся 29 марта 1908 года, официально признан старейшим из мужчин, живущих на Земле. По состоянию на 30 марта возраст британца составлял 112 лет и 1 день, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Свой день рождения мужчина отпраздновал в доме престарелых. Из-за введённых в Британии ограничений, связанных с пандемией COVID-19, представитель Книги не смог встретиться с ним и лично вручить сертификат.
Не могу сказать, что мне приятно слышать, что предыдущий рекордсмен умер, но я очень рад, что смог прожить так долго и завести много друзей, — сказал Уэйтон.
Британец стал старейшим жителем планеты после смерти японца Титэцу Ватанабэ. 112-летний мужчина из Страны восходящего солнца получил сертификат Книги рекордов Гиннеса в начале февраля, а спустя пару недель умер, писал NEWS.ru.
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