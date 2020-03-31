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Самой юной жертвой коронавируса на территории Великобритании стал 13-летний Исмаил Мохамед Абдулвахаб. Подросток, у которого ранее не наблюдалось каких-либо серьёзных заболеваний, скончался в Лондоне.

26 марта Абдулвахаб был доставлен в госпиталь Королевского колледжа, спустя день анализ на наличие COVID-19 в его организме дал положительный результат, пишет The Guardian. В Европе самой юной жертвой коронавируса...