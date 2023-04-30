Великобритания собирается приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 100 до 300 км, сообщает польское издание Defence24. В статье перечислены основные требования к снарядам: низкая вероятность перехвата, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие.
Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха, — говорится в статье.
Автор статьи указывает, что средства будут браться из Международного фонда помощи Украины (IFU). Он формируется благодаря взносам властей Исландии, Британии Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки для участников открыты до 4 мая.