Стало известно, ракеты какой дальности Британия передаст Киеву Defence24: Великобритания закупит и передаст Украине ракеты дальностью до 300 км

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Великобритания собирается приобрести и передать Украине дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 100 до 300 км, сообщает польское издание Defence24. В статье перечислены основные требования к снарядам: низкая вероятность перехвата, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы и другие.

Для Украины планируют закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха, — говорится в статье.

Автор статьи указывает, что средства будут браться из Международного фонда помощи Украины (IFU). Он формируется благодаря взносам властей Исландии, Британии Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки для участников открыты до 4 мая.