NBC: Зеленский в феврале предлагал нанести удары по Ростовской области

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Владимир Зеленский

В феврале президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы. Согласно этим данным, Зеленский рассматривал возможность атаки с помощью беспилотников. Отмечается, что в разговоре с главкомом ВСУ Валерием Залужным и вторым неназванным украинским чиновником Зеленский «выражал обеспокоенность» в связи с тем, что Киев не обладает дальнобойными ракетами для нанесения такого удара, предложив использовать дроны.

В документе говорится, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области», которая граничит с юго-востоком Украины, с помощью неуказанных беспилотников, — сообщил телеканал.

Как отмечает NBC, администрация президента США Джо Байдена отказалась предоставить Украине ракеты большой дальности и «даже более новые самолеты» из-за опасений, что Киев использует их для нанесения ударов по целям на территории России.

Неназванный второй чиновник сказал, что возможности Украины могут достигать российского города Туапсе, который находится на побережье Черного моря более чем в 160 километрах к югу от Ростовской области. Зеленский сказал, что наносить удары так далеко было «не нужно», — говорится в одном из документов.

28 февраля в Туапсе произошли взрывы на нефтебазе «Роснефти». Очевидцы сообщали, что перед взрывами было слышно шум беспилотников. Telegram-канал Baza писал, что объект атаковали дроны со взрывчаткой, повредившие здание бойлерной. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.