Стало известно о тяжелом ранении Залужного РИА Новости: данные о тяжелом ранении Залужного имеют серьезное подтверждение

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Данные о тяжелом ранении украинского главкома ВСУ Валерия Залужного при ракетном ударе по штабу имеют серьезное подтверждение, заявили РИА Новости в хакерской группе «Джокер ДНР» со ссылкой на агентуру в украинской армии. Главком некоторое время назад перестал появляться на публике. По данным источника, Залужный перенес несколько операций, которые не позволят ему дальше находиться на своем посту.

Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, — передает РИА Новости.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять обязанности. Маляр опровергла предположения СМИ о том, что отсутствие Залужного на публике в последние дни вызвано ранением. Она добавила, что информационную волну об исчезновении Залужного запустила российская сторона.

Ранее сообщалось, что председатель комитетов начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону боевую обстановку на Украине с генералом Валерием Залужным. Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер. По его словам, Милли и Залужный обменялись прогнозами и оценками по поводу текущей ситуации вокруг СВО.