Стало известно о планах НАТО использовать новые методы борьбы c Россией Politico: НАТО планирует использовать на Украине новые методы борьбы с Россией

Фото: nato/flickr.com

Страны НАТО готовятся пользоваться в конфликте на Украине услугами хакеров и новыми технологиями, сообщает издание Politico. По информации издания, в ходе учений, прошедших в Эстонии на прошлой неделе, киберсилы Альянса использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта. Журналистка Мэгги Миллер передает, что в Таллине собрались около 150 экспертов по кибербезопасности НАТО из США, Европы и Японии.

Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках, — указано в материале.

В мае президент России Владимир Путин указывал, что против России была развязана масштабная война в киберпространстве. Однако киберагрессия, как и «санкционный наскок», по его словам, в целом провалились, поскольку Москва была готова к такому развитию дел. Глава государства добавил, что кибератаки совершаются из разных стран, их чёткая координация указывает на то, что это деятельность госструктур.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в июне заявил, что Украина на государственном уровне ведет организованную кибервойну против России. При этом он отметил, что данный конфликт не является первым, во время которого активизируются «хактивисты». Подобное наблюдалось в 2008 и в 2014 годах.