Стало известно, когда может остановиться утечка из «Северного потока» Reuters: утечка газа из «Северного потока» прекратится 3 октября

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Утечка газа на нитках «Северного потока» может завершиться 3 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на оператора газопровода — компанию Nord Stream AG. Оператор отметил, что пока нет возможности давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего функционирования газопровода до оценки ущерба. По словам экспертов, оценить ущерб удастся только на месте происшествия.

Выход газа из газопровода «Северный поток», скорее всего, завершится в понедельник, — пишет Reuters.

В НАТО ранее заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства. Кроме того, представители Альянса добавили, что на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру его стран будет дан «единый и решительный ответ».

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG в свою очередь сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».