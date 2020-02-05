Отец троих детей герцог Кембриджский признался, что часто читает своим детям книгу «Верхом на помеле». Он даже встречался с её автором, английской писательницей Джулией Дональдсон, и лично выразил ей благодарность от имени всех родителей.
Во время визита Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Южный Уэльс, они заметили ребёнка, читающего эту книгу. Герцог пошутил, что «Верхом на помеле» его много раз спасала, когда он укладывал детей спать. Он также отметил и другого британского автора — Дэвида Уоллиамса, который, «пишет отличные книги для детей, но для более старшего возраста».
В браке Уильяма и Кейт трое детей: шестилетний принц Джордж, четырёхлетняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи,
Как писал NEWS.ru, герцог и герцогиня Кембриджские посетили 73-ю церемонию вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), прошедшую в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Миддлтон появилась на публике в платье от Alexander McQueen, которое в первый раз она надевала в 2012 году. Наряд она дополнила новыми туфлями от Jimmy Choo и украшениями.
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