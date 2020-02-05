https://static.news.ru/photo/10aab738-4830-11ea-8474-fa163e074e61_660.jpg Принц Уильям Фото: ALPR/AdMedia/Gllobal Look Press

Отец троих детей герцог Кембриджский признался, что часто читает своим детям книгу «Верхом на помеле». Он даже встречался с её автором, английской писательницей Джулией Дональдсон, и лично выразил ей благодарность от имени всех родителей.

Во время визита Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Южный Уэльс, они заметили ребёнка, читающего эту книгу. Герцог пошутил, что «Верхом на помеле» его много раз спасала, когда он укладывал детей спать. Он также отметил и другого британского автора — Дэвида Уоллиамса, который, «пишет отличные книги для детей, но для более старшего возраста».

В браке Уильяма и Кейт трое детей: шестилетний принц Джордж, четырёхлетняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи, пишет Teleprogramma.

Как писал NEWS.ru, герцог и герцогиня Кембриджские посетили 73-ю церемонию вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), прошедшую в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Миддлтон появилась на публике в платье от Alexander McQueen, которое в первый раз она надевала в 2012 году. Наряд она дополнила новыми туфлями от Jimmy Choo и украшениями.