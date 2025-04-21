Стало известно, грозит ли на самом деле энергетический крах Прибалтике Эксперт Финансового университета Юшков: Прибалтике не грозит энергетический крах

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Финский атомный реактор

Странам Прибалтики не грозит энергетический крах, несмотря на резкий рост цен на энергию, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, регион столкнулся с серьезными энергетическими проблемами после выхода из объединенной системы БРЭЛЛ и остановки финского атомного реактора.

В Прибалтике цены долгое время после выхода из БРЭЛЛ держались на самом высоком уровне из всех стран Европы. Сейчас еще дополнительная проблема в Финляндии, откуда идет большой переток в Эстонию и дальше в остальную Прибалтику. Там, видимо, атомный реактор остановился то ли на ремонт, то ли что-то произошло. Они не могут теперь экспортировать электроэнергию в Прибалтику. Поэтому там новый скачок цен не так давно, в начале апреля, был. А так в целом это не крах, а, скорее, стабильно высокая стоимость электроэнергии от того, что Прибалтика присоединилась к единой европейской энергосистеме через Польшу, — пояснил Юшков.

Эксперт подчеркнул, что присоединение к европейской энергосистеме лишь усугубило проблемы с ценами, создав дополнительную нагрузку на энергорынок. При этом он отметил, что Польша, в отличие от Литвы, Латвии и Эстонии, имеет более стабильное положение благодаря собственным угольным электростанциям.

Это, конечно, вызывает отток электроэнергии из Польши теперь в Прибалтику и усугубляет ситуацию с ценами на европейском рынке и в Польше. Но у Польши дела, конечно, гораздо лучше, то есть у них есть свой уголь, свои угольные электростанции, у них есть переток из других стран. А вот в Прибалтике десятилетиями ситуация ухудшалась. Не зря оттуда люди уезжают, их там называют всякими обидными словами, например «прибалтийские вымираты». Потому что действительно ситуация в экономике довольно плохая, — резюмировал Юшков.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики, выполняя приказы Евросоюза и США, стали заложниками энергетического кризиса. Пойдя на выход из системы БРЭЛЛ и отказавшись от дешевой энергии, государства спровоцировали хаос, который может обернуться крахом для их экономики.