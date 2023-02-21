Стали известны подробности разговора пранкера Вована с Меркель Пранкер Вован рассказал, что Меркель испугалась говорить на русском с «Порошенко»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкер Вован

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель испугалась в разговоре с бывшим украинским президентом Петром Порошенко переходить на русский язык, рассказал пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, который вместе со своим напарником Алексеем Столяровым (Лексусом) и позвонил немецкому политику от лица экс-главы Украины. Он рассказал «Народным Новостям», что Меркель напугана, хоть и признает, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы потянуть время.

История с Минскими соглашениями, конечно, до сих пор актуальна, особенно с учетом ее высказываний и высказываний Петра Порошенко в беседе с нами, когда он сказал, что все эти соглашения были просто блефом. <...> Она боится какие-то комментарии давать, выступать, делать публичные заявления и так далее. <...> Русский она «забыла» чисто из политический конъектуры. Она же ведь в Донецке была в студенческие годы, училась. Она месяц проходила практику с преподавателями Донецкого университета, общалась и гуляла по городу, изучала русский язык, — поделился подробностями пранкер.

Он отметил, что Меркель призвала «Порошенко» не высказываться лишний раз и быть незаметным. Пранкеры уверены, что в ближайшее время немецкий политик не планирует появляться с публичными заявлениями. Экс-канцлер также попросила пранкеров, выступавших под маской бывшего президента Украины, не рассказывать об их диалоге в СМИ. Вован предполагает, что немецкий политик не поняла, что это телефонный пранк, и была недовольна разговором со своим украинским коллегой.

Меркель вряд ли даже поняла, что это пранк, я думаю, так как был еще переводчик немецкий из их МИД, который переводил на украинский. Но мы хотели на английском разговаривать, изначально договор был такой. Поэтому наши вопросы пришлось переводить на украинский, но у переводчика подозрений не возникло. Ангела, думаю, несколько была недовольна некоторыми вопросами Петро и, скорее всего, уже пожалела, что согласилась еще раз ворошить прошлое, — заключил пранкер.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее в диалоге с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что минские договоренности были нужны Украине для подготовки конфликта с Россией. Запись беседы блогеры опубликовали на своем канале в Rutube.