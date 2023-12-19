Telegraph: Украина и Британия придумали новый план по борьбе с Россией Telegraph: Украина и Британия подпишут пакт о безопасности против РФ на 10 лет

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Украина и Великобритания подпишут пакт о безопасности под названием «Меморандум понимания», направленный на борьбу с Россией и установление украинского контроля над Черным морем, пишет The Telegraph. Согласно документу, который рассчитан на 10 лет, Лондон будет оказывать Киеву финансовую помощь и проведет для него военно-морскую экспертизу.

Издание предполагает, что в пакте акцент на акватории Черного моря может быть связан с «успехами» Военно-морских сил (ВМС) Украины на этом участке фронта. Королевский флот Великобритании уже начал обучать украинских саперов борьбе с глубоководными минными заграждениями с помощью беспилотных подводных лодок.

Как уточняет The Telegraph со ссылкой на источник, в Лондоне полагают, что этот пакт показывает, насколько важно, чтобы Киев продолжил боевые действия. Там отмечают, что после их завершения Украина продолжит получать поставки британского вооружения, а санкции против России будут ужесточены.

Вместе с тем в министерстве обороны Соединенного Королевства заявили, что пока не будут поставлять Украине вертолеты и самолеты. Лондон уже передал Киеву три поисково-спасательных вертолета Sea King, объяснили в ведомстве.